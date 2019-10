Bper. Anci Sardegna: “Preoccupazione sulle conseguenze del piano industriale”

Emiliano Deiana: “No allo spostamento dei dipendenti verso il continente”

Di: Antonio Caria

“Anci Sardegna segue con crescente preoccupazione sulle conseguenze del nuovo Piano Industriale del Gruppo BPER. Dai documenti che abbiamo potuto esaminare non risulta accettabile lo spostamento di intere lavorazioni dalla Sardegna verso il continente”.

Lo ribadisce, in una nota, il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che aggiunge: “Gli esuberi che ammontano a 1300 per tutto il Gruppo si concentrano, con circa 600 unità, proprio in Sardegna, una terra che non può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro”.

“Naturalmente Anci Sardegna – aggiunge Deiana ,– non si pone nella posizione di difesa della fondamentale difesa dei livelli occupativi, ma in una più generale difesa degli interessi della Sardegna e dei risparmiatori sardi che hanno sempre avuto nel Banco di Sardegna un interlocutore attento è fondamentale”.

“Non solo: Anci Sardegna sottolinea la preoccupazione sul fatto dei riflessi del Piano Industriale sui territori periferici e marginali. Gli esuberi strutturali – rimarca – questo è il timore che esplicitiamo, si tradurranno in ulteriori abbandono delle periferie della Sardegna con chiusura di agenzie e con conseguente soppressione di servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione”.

“Ad Anci Sardegna – sottolinea Deiana – non sfugge di certo che il mondo sta correndo velocemente dentro la rivoluzione tecnologica, in un’estetica della globalizzazione senza etica dove a pagare sono sempre i poveri e i territori più deboli”.

“Anci Sardegna – conclude – ritiene che la politica sarda debba iniziare a dibattere del ruolo del credito in Sardegna, sulle opportunità che le istituzioni possono creare anche al sistema creditizio attraverso politiche di complessive che pongono la crescita civile, sociale ed economica al centro delle iniziative pubbliche”.