Sapori d'Autunno 2019: domenica si apre con Villa San Pietro

Profumi, colori, sapori e tradizioni locali: ecco il programma

Di: Redazione Sardegna Live

Sette Pro loco e un unico obiettivo: promuovere il territorio e le sue ricchezze, espandendo i confini delle proprie comunità.

Per questo, a partire dal 27 ottobre e fino al 15 dicembre, i paesi di Villa San Pietro, Ussana, Ortacesus, Villasor, Settimo San Pietro, Soleminis e Uta apriranno le loro porte per farvi scoprire i loro profumi, colori, sapori e tradizioni locali.

Grazie alla creazione di questo circuito tra le Pro Loco sarà possibile intraprendere un viaggio che ci porterà a compiere una serie di percorsi enogastronomici, artigianali, culturali, espositivi, sportivi, musicali e tradizionali.

Si parte domenica prossima, 27 ottobre, con Villa San Pietro, centro di poco più di 2 mila abitanti, situato nella parte sud-occidentale della Sardegna, a mezz’ora da Cagliari.

Il paese, con origini romane e tradizioni secolari, prende nome dalla graziosa chiesa romanica di san Pietro, edificata intorno alla fine del XIII secolo.

Da non perdere domenica. Ore 11:30 e 16:30: vestizione del costume tradizionale sardo di Villa San Pietro in piazza San Pietro. Ore 17:00: esibizione del gruppo in maschera Mustayonis e S'Orku Foresu di Sestu. Durante la giornata verranno realizzati laboratori di preparazioni agroalimentari e artigianali, giri del centro storico con i buoi e altre attività inerenti la cultura e la tradizione locale.

Menù degustazione a cura della Pro loco. Malloreddus, cinghiale in umido, acqua o vino 10 euro.

Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti:

27 ottobre 2019 – Villa San Pietro

17 novembre 2019 – Ussana

23 e 24 novembre 2019 – Ortacesus

29 e 30 novembre 2019 – Villasor

1 dicembre 2019 – Settimo San Pietro

7 e 8 dicembre 2019 – Soleminis

14 e 15 dicembre 2019 – Uta