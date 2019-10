Maltempo, una vittima in Piemonte. L'autunno arriva in Sardegna

A partire da mercoledì lo scirocco lascerà spazio ai temporali

Di: Redazione Sardegna Live

L'ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il resto del Paese arriverà presto anche in Sardegna.

I forti venti di scirocco che soffiano da lunedì hanno fatto salire le temperature fino a 30 gradi ma da mercoledì la situazione cambierà drasticamente.

Temporali e rovesci interesseranno in un primo momento Sulcis e Cagliaritano per poi estendersi a tutta l'Isola, specie nelle coste orientali. Il maltempo sarà una costante per tutta la settimana.

Nel frattempo è allerta massima nel Nord Italia, in particolare in Piemonte dove rispettivamente nell'Alessandrino e nell'Alto Monferrato si sono registrati una vittima e due dispersi. La vittima è tassista travolto da un nubifragio mentre era a bordo della sua auto

A Bosio (Alessandria) 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità. Gli sfollati sono 130.