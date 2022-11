Abitazione in fiamme a Oristano, intervengono i Vigili del fuoco

Gli operatori hanno salvato due cani che si trovavano ancora all’interno

Di: Redazione Sardegna Live

La sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto richiesta di soccorso per incendio abitazione intorno alle 22 di ieri, 11 novembre.

Sul posto è stata inviata una squadra della Sede centrale con in supporto un’autobotte. Le fiamme sono state prontamente localizzate nel seminterrato e portati in zona sicura due cani che si trovavano ancora all’interno. La persona che risiede nella casa risultava apparentemente illesa all’arrivo dei Vigili del fuoco e si trovava all’esterno dell’abitazione.

Al termine della messa in sicurezza, il capo squadra ha avviato le indagini per valutare le cause dell’incendio; non si esclude un guasto al sistema di riscaldamento.