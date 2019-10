Sanità nella bufera: blitz della Guardia di finanza nella sede dell’Unione dei Comuni

le Fiamme gialle hanno prelevato negli uffici dell'Unione del Marghine documenti e materiale riguardante proprio assunzioni e assegnazione di incarichi

Di: Ansa

Potrebbe essere collegata all'Operazione "Ippocrate" sulle assunzioni pilotate di infermieri, ostetriche e lavoratori interinali alla Asl di Oristano la perquisizione eseguita nei giorni scorsi dai militari della Guardia di Finanza di Oristano a Macomer, negli uffici dell'Unione dei Comuni del Marghine.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, le Fiamme gialle hanno prelevato negli uffici dell'Unione del Marghine documenti e materiale riguardante proprio assunzioni e assegnazione di incarichi.

Procura e Guardia di Finanza non confermano né smentiscono, ma c'è di sicuro un nome che collega l'Operazione Ippocrate al blitz di Macomer delle Fiamme gialle oristanesi, quello dell'ex primario di Ginecologia dell'Ospedale San Martino di Oristano, Antonio Onorato Succu, ancora agli arresti domiciliari per il sospetto di aver coordinato un sistema organizzato di assunzioni in cambio di voti per il Partito dei Sardi di cui era dirigente.

In qualità di sindaco di Macomer, Succu era infatti anche presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine e l'acquisizione della nuova documentazione potrebbe dunque essere finalizzata all'accertamento di un'eventuale replica nell'Unione dei Comuni del sistema di presunto voto di scambio che ha fatto scattare gli arresti domiciliari di Succu, dell'ex consigliere regionale del Pds Augusto Cherchi, del caposala Salvatore Manai e del capo del personale infermieristico Giovanni Piras.