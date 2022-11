Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica

Importante riconoscimento per Antonio Giordano. Ieri la cerimonia in Prefettura

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro Antonio Giordano nella giornata di ieri è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Prefetto di Nuoro Luca Rotondi.

La cerimonia di consegna si è tenuta presso la Prefettura di Nuoro. Alla Presenza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna Marco Frezza e delle massime cariche Civili e Militari della provincia di Nuoro e dei Comuni di Nuoro e Budoni.

Antonio Giordano, laureato in Ingegneria Civile, con specializzazione in strutture sismiche ed idraulica, conseguita presso la facoltà di Ingegneria di Salerno in data 11 aprile 1996, viene assunto come funzionario Direttivo dal 1° settembre 1998 e dopo aver frequentato il corso di formazione presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma , è stato assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, come responsabile della Prevenzione Incendi e del Soccorso, nonché vicario del Comandante. Dal 20 giugno 2016 viene nominato 1° Dirigente e assegnato al Centro Operativo Nazionale presso il Viminale, come Dirigente, con l’incarico di Pianificazione e Coordinamento delle operazioni di Soccorso effettuate dai Vigili del Fuoco nelle provincie dell’Italia Centrale colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Trasferito presso la Direzione Regionale VVF Sardegna sino al 21 gennaio 2018, assolve l’incarico di Responsabile del Soccorso Tecnico Urgente e della Prevenzione Incendi. Dal gennaio 2018 è in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari in qualità di Dirigente Vicario del Comandante. In merito all’attività di soccorso. Giordano si è distinto partecipando attivamente in diverse emergenze: l’alluvione verificatasi a Villagrande Strisaili in Sardegna nel Dicembre 2004, svolgendo il Ruolo di Responsabile Direttore tecnico del Soccorso, ma anche nell’ttività di Soccorso dell’Evento Sismico dell’Aquila del 6 aprile del 2009, come componente dei gruppi di progettazione per la messa in sicurezza degli edifici pregevoli. E poi ancora, in attività di Soccorso dell’Evento Sismico dell’Emilia Romagna del 20 maggio del 2012, e ai gruppi di progettazione per la messa in sicurezza degli edifici pregevoli e di attività industriali; attività di Soccorso all’alluvione verificatasi nel Nuorese e in Gallura in Sardegna nel novembre 2013, svolgendo il Ruolo Responsabile Direttore tecnico del Soccorso; attività di Soccorso all’alluvione verificatasi nel Territorio di Cagliari, in particolare nei comuni di Assemini, Capoterra, Uta, ecc. nell’ottobre 2018, svolgendo il Ruolo Responsabile Direttore tecnico del Soccorso. Infine, in attività di Soccorso all’alluvione verificatasi nel Territorio di Bitti, nel novembre 2020, svolgendo il Ruolo Comandante Responsabile Direttore tecnico del Soccorso.

“L’impegno e la dedizione dell’ing. Giordano non sono passati inosservati, infatti, numerosi sono gli elogi e le note di ringraziamento che gli sono state inviate dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e da diversi Sindaci dove l’ing. Giordano ha avuto modo di operare - si legge in una nota - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ricco di donne e uomini che si impegnano con passione e dedizione nel lavoro quotidiano a servizio del nostro Paese, con il loro esempio, si onora lo spirito di servizio dell’Istituzione che rappresentano, nella migliore tradizione di ieri, di oggi e di domani”.