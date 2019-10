Sicurezza marittima e lotta al traffico via mare delle merci pericolose, l’Adsp scende in campo

Massimo Deiana: “Mettere in campo nuove tecnologie”

Di: Antonio Caria

La sicurezza marittima e il monitoraggio del traffico via mare delle merci pericolose per scongiurare i disastri ambientali nelle coste del Mediterraneo.

Sono questi i due punti principali Alacres2, Iside, Lose+, Oms e Sinapsi, i nuovi progetti europei presentati giovedì scorso a Genova e che vedono la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna insieme a Corsica, Regioni Liguria, Sardegna, Toscana e Provenza-Alpi Costa Azzurra Azur (Paca) rappresentato dal dipartimento del Var.

L’obiettivo di ciascun progetto è quello di soddisfare le esigenze degli operatori portuali e dei diportisti con la messa a disposizione di dati meteo-mare in tempo reale per navigazione e manovre intorno ai porti, creare un nuovo sistema di comunicazione universale per facilitare lo scambio di informazioni tra i comandanti dei porti e gli utenti del mare e migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di merci pericolose con l’introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio innovativi.

Inoltre di cercherà di creare un laboratorio permanente di realtà aumentata in grado di identificare, testare e convalidare le procedure che operatori e compagnie portuali dovranno utilizzare per la gestione delle emergenze derivanti da incidenti nei porti emonitorare, in tempo reale, il rischio derivante dal trasporto di determinate merci pericolose nelle aree marine vicino alla costa ed in quelle portuali.

“Abbiamo aderito a queste nuove progettualità con forte spirito di coesione e collaborazione – ha dichiarato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – sia perché il nostro Ente conferma la sua visione proiettata verso l’Europa e la cooperazione tra regioni e paesi, ma anche perché gli obiettivi dei progetti appena presentati hanno una valenza sempre più attuale e strategica. Si cercherà di mettere in campo nuove tecnologie ed una stretta collaborazione tra scali trasfrontalieri per il monitoraggio delle merci pericolose che solcano il nostro mare e, con l’introduzione di sistemi di controllo e la facilitazione dello scambio di informazioni tra nave e porto, rafforzare la prevenzione degli incidenti al largo delle nostre coste. Un tema, quest’ultimo, sul quale, vista la valenza di carattere ambientale, l’AdSP darà sicuramente un valido e fattivo contributo tecnico”.