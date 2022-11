Ancona. Dopo il terremoto chiama la mamma, ma non le risponde: era morta da mesi

Il suo corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione

Di: Redazione Sardegna Live - Foto: interventi dei Vigili del fuoco a causa del terremoto

Ha chiamato la mamma per accertarsi delle sue condizioni, preoccupata per le forti scosse di terremoto che hanno interessato le Marche, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

Dopo vari tentativi, la figlia ha quindi allertato il 112. Da qui la tragica scoperta: la donna, una 78enne originaria del salernitano e da tempo residente nel capoluogo marchigiano, era morta da diverso tempo, probabilmente per un malore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta da circa due mesi.

La figlia, secondo quanto si è appreso, che non sentiva spesso la madre per divergenze caratteriali, vive fuori Regione.

Solo ieri anche un altro uomo, di 67 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Genova. Anche il suo corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Sarebbe morto da circa una settimana. A dare l'allarme è stato un vicino preoccupato perché non vedeva il pensionato da diversi giorni.