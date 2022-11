Droga in auto per poter compiere arresti, 4 carabinieri condannati a Cagliari

Processo a Cagliari, assolto un consigliere regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Si è concluso con quattro condanne comprese tra i 3 anni e mezzo e i 6 anni e mezzo di reclusione e tre fra assoluzioni e prescrizioni, il processo a Cagliari che ha visto imputati, tra gli altri, cinque carabinieri, all'epoca dei fatti in servizio nel Sulcis, e un consigliere regionale. I fatti contestati risalgono al 2012 quando, secondo l'accusa, nella caserma di Calasetta alcuni militari dell'Arma avrebbero commesso falsi e varie irregolarità, ma anche messo droga nell'auto di un giovane per poterlo arrestare.

L'indagine condotta dall'ex procuratore aggiunto Gilberto Ganassi aveva portato a formulare 21 contestazioni per presunti episodi di violenza, minacce, calunnie, falsi e un arresto illegale. Oggi la sentenza in tribunale. La pena più pesante - 6 anni e mezzo - è stata inflitta al maresciallo Ivano Iacobelli, allora comandante della caserma di Calasetta; 4 anni a Massimo Porta ed Emanuele Carrus, 3 anni e mezzo a Carmelo Spavara, tutti carabinieri. Assoluzione invece per un capo d'imputazione e prescrizione per un secondo nei confronti di Fabio Usai, consigliere regionale del Psd'Az.