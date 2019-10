Gioia e commozione, la dedica di Radja Nainggolan: "Questo gol è per mia moglie"

"A Cagliari mi hanno riaccolto come un figlio adottivo”

Di: Redazione Sardegna Live

Un gol bellissimo e una dedica speciale. Con tanta emozione, Radja Nainggolan ha detto al termine di Cagliari-Spal: "Dedico il gol a mia moglie, è un momento particolare per lei".

A luglio Claudia aveva annunciato su Instagram di avere un tumore: "Da un mese realizzo di vivere dentro ad un incubo, ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così. Le giornate sono volate, e con loro la mia allegria. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la chemioterapia. Ma dopo le lacrime è ora di combattere questa brutta bestia, grazie a famiglia e amici che mi danno forza e positività".

Il centrocampista rossoblu, che ha lasciato l’Inter per amore, ha parlato del suo ritorno in Sardegna: "A Cagliari mi hanno riaccolto come un figlio adottivo”.

E sull’andamento della stagione, il Cagliari è quinto in classifica, Nainggolan vola basso: "Dobbiamo salvarci, poi chissà dove possiamo arrivare. Non siamo partiti bene, ma ce l'aspettavamo, non era facile con così tanti giocatori nuovi. Adesso stiamo raccogliendo buoni risultati, e la classifica sta parlando”.

Foto tratta da Instagram

LA CRONACA DELLA PARTITA: https://www.sardegnalive.net/news/sport/39444/cagliari-spal-2-0-nainggolan-e-farago-regalano-un-successo-importantissimo