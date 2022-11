Incontro tra Salvini e Solinas, già garantiti 38 milioni

Tra i temi affrontati quello delle ferrovie e in generale sul gap infrastrutturale

Di: Redazione Sardegna Live

Incontro tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e il presidente della Regione Christian Solinas. "È stata l'occasione per fare il punto della situazione su alcune opere a partire dalle dighe” si legge in una nota.

“Novità positive per quella di Cumbidanovu, ferma da decenni e per la quale sono state reperite le risorse necessarie per l'appalto dei lavori principali. Si tratta di 38 milioni già garantiti, in attesa di altre risorse su cui gli uffici sono già impegnati e ottimisti. Altro tema affrontato nel faccia a faccia, quello delle ferrovie e in generale sul gap infrastrutturale.

“L'incontro tra Salvini e Solinas è solo l'ultimo vertice organizzato nel dicastero di Porta Pia per verificare le esigenze dei singoli territori. Il vicepremier e ministro e il presidente hanno convenuto di risentirsi a stretto giro per aggiornamenti: Salvini è determinato a seguire con la massima attenzione tutti i dossier sardi con l'obiettivo di sbloccare più opere possibili, Solinas e la nuova giunta che varerà la prossima settimana continueranno a lavorare col consueto impegno. Finalità: affrontare le grandi questioni aperte. Presto - garantiscono da Cagliari - ci saranno importanti iniziative”.