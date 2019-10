Giovane ubriaco ferma l’auto in mezzo alla 131, vaga in mezzo ai campi e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

E’ accaduto lungo la statale 131

Di: Alessandro Congia

L'episodio è accaduto lungo la ss.131, all’altezza del Km. 33, dove i Carabinieri della Stazione di Serrenti sono intervenuti e hanno tratto in arresto F.V., 29enne, di San Gavino Monreale, residente a Segariu, celibe, agricoltore.

Il giovane, dopo una al 112 pervenuta dagli automobilisti e dal personale dell’Anas, è stato individuato dai Carabinieri mentre, in chiaro stato di alterazione psicofisica probabilmente da alcoolici, girovagava in un campo a lato dalla carreggiata della ss.131. Poco più in là, parcheggiato a bordo carreggiata, il proprio veicolo, una Ford Fiesta grigia. Poco prima aveva abbandonato la macchina nel mezzo della superstrada creando intralcio e gravissimo pericolo per la circolazione.

I Carabinieri hanno messo in sicurezza il mezzo che dai controlli seguenti risultava anche privo di copertura assicurativa, per cui procedevano a sequestrare il veicolo ma mentre cercavano di riportare il soggetto sulla strada lui si attaccava con le braccia al guardrail dando in escandescenze rispondeva ai militari urlando e inveendo contro di loro con aggressività minacciandoli di morte ed oltraggiandoli continuamente opponendo resistenza.

Così veniva immobilizzato ed arrestato per violenza minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il soggetto è ora agli arresti domiciliari in attesa di udienza direttissima da fissarsi lunedì a Cagliari.