Auto finisce contro un muro, grave un giovane 18enne

Sul posto la Municipale e il 118

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa mattina, all’ingresso di Cagliari, nei pressi del cimitero di San Michele. Una Suzuki Swift, guidata da un 18enne di Quartu Sant'Elena, percorrendo il Viale Monastir in direzione via Del Fangario, nell'affrontare la curva a sinistra, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di cinta di una attività commerciale.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovanissimo automobilista all'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

Il ragazzo è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e allo stesso tempo il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa.