Cagliari. Ruba piumino da Zara, ma i carabinieri lo fermano e lo arrestano

Ha staccato il dispositivo antitaccheggio, ma non è passata inosservata la sua fuga col bottino

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, ha provato a uscire dal negozio con un piumino. Ma l'uomo, un 40enne di Sestu, è stato colto in flagrante e arrestato dai carabinieri della Stazione di Stampace.

E' successo attorno alle 17 di ieri, a Cagliari, quando l'uomo ha cercato di rubare il capo dal valore di 100 euro dal negozio di Zara, in via Milano. Il fatto è stato segnalato ai militari, che hanno rintracciato il ladro in via Baylle.

Il 40enne è stato accompagnato presso la sua abitazione a Sestu, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi in tribunale a Cagliari.