Auto ‘ariete’ contro la vetrata dell’HarDis: nel bottino dei ladri 10 cassette di gamberoni

Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino

Di: Alessandro Congia

Hanno utilizzato un’auto ‘ariete’ per accedere all’interno del punto vendita sulla 554, poi in pochi minuti hanno arraffato una decina di confezioni di gamberoni per poi dileguarsi.

E’ accaduto intorno alle 4 del mattino, ai danni del centro commerciale HarDis, munito tra l’altro di telecamere, i cui frame video sono sotto esame dei poliziotti del Commissariato di Polizia di Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis.