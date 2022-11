Iglesias. “Da 400 a 2000 euro mensili”. Chiude, a causa delle maxi bollette, il “Gatto In Tazza”

“Una chiusura temporanea” affermano i titolari del cat cafè in cui si poteva sorseggiare una buona cioccolata tra le coccole ai simpatici mici

Di: Alessandra Leo

“Da oggi la caffetteria chiude temporaneamente, lo comunichiamo ai nostri affezionatissimi clienti e gentilissimi simpatizzanti”. Lo scrivono sulla pagina Facebook del locale i titolari, Donatella e Vincenzo, del cat cafè “Gatto In Tazza”, in pieno centro a Iglesias.

Il motivo è l’aumento dei costi dell’energia elettrica, che ha portato tantissimi locali in tutta Italia, soprattutto in Sardegna, a considerare questa opzione per fronteggiare le bollette spaventosamente moltiplicate.

“Purtroppo i costi dell'energia elettrica hanno superato ogni nostro tentativo di tenere duro, abbattendo ogni sforzo fatto in questi mesi. Abbiamo tenuto costantemente aperta l'attività nonostante i ripetuti rincari. Tutto quello che di buono si è fatto in questa estate, lavorando con la bella stagione e i numerosi turisti, è stato disintegrato dai costi dell'energia elettrica e tutti i guadagni sono stati destinati al pagamento delle bollette elettriche mensili” affermano i titolari.

“Tenere aperta la caffetteria esclusivamente per pagare bollette elettriche non conviene, soprattutto quando le fatture da pagare superano i 2000 euro mensili, una cifra impensabile considerato che negli anni precedenti non abbiamo quasi mai superato i 400 euro mensili”.

“Non avremmo mai voluto fare questa scelta, non era nelle nostre intenzioni, ma a questo punto ci prendiamo una pausa di riflessione, sperando che questa bufera energetica passi presto e che chi debba intervenire intervenga. Le piccole attività come la nostra sono quelle che reggono l'intera nazione e vanno tutelate. Siamo sopravvissuti ad una pandemia, ma davanti al rincaro delle bollette alziamo le mani”.

I titolari tengono a ringraziare tutti i clienti del posto, e non solo, che hanno supportato l’attività e lo staff anche solo emotivamente, soprattutto in questi ultimi mesi.

“Non è un addio ma un arrivederci..” concludono i proprietari del cat cafè.



Informano inoltre che i 6 gattini, protagonisti della caffetteria, sono stati trasferiti in casa propria e che si sono già felicemente integrati con gli altri 3 che già avevano.

Aperta un paio di anni fa nella cittadina sulcitana, la caffetteria era luogo di ritrovo per adulti e piccini, in cui si poteva chiacchierare, studiare e bere ottimi caffè, tè, cioccolate, tra torte e dolci squisiti, in compagnia degli adorabili mici Nuvola, Mr.Botola, Chai, Chicco, Moka e Megan.