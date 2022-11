Tiana, esplosione villetta. Disposta l’autopsia sui corpi di Marilena Ibba e di Guglielmo Zedda

Sulla tragedia i pm Armando Mamone e Silvia Mascia hanno aperto un fascicolo al momento contro ignoti.

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura di Oristano ha disposto l'autopsia sui corpi di Marilena Ibba e di Guglielmo Zedda, le due vittime del crollo della villetta bifamiliare a Tiana, nel Nuorese, esplosa ieri mattina intorno alle 7:45.

Lei aveva 55 anni, era presidente della cooperativa sociale Janas. Lui ne aveva 59, era dipendente della Tim. Entrambi facevano parte del Coro Sant’Elena di Tiana ed operavano nel mondo del volontariato.

I corpi della coppia sono stati trasferiti all'Istituto di patologia forense di Cagliari, dove nelle prossime ore il medico legale Roberto Demontis effettuerà l'esame autoptico per accertare le cause esatte della morte dei coniugi, rimasti sepolti dalle macerie e recuperati solo dopo molte ore di scavi.

Estratti vivi già nelle prime ore dopo il crollo, il padre 90enne di Marilena, ora ricoverato in gravi condizioni a Sassari, e la madre di 83 anni, ricoverata prima all’ospedale di Nuoro e poi trasferita per accertamenti nel reparto di Urologia delle cliniche di San Pietro, a Sassari. Le sue condizioni sono migliorate.

Sulla tragedia i pm Armando Mamone e Silvia Mascia hanno aperto un fascicolo al momento contro ignoti e hanno messo sotto sequestro la struttura dove è avvenuto il crollo, in cui sono tornati stamattina i funzionari dei Vigili del fuoco per le prime verifiche tecniche e per la messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti.

Che cosa ha innescato l’esplosione? Verrà confermata la prima ricostruzione relativa a una perdita nell'impianto del gas dalla rete cittadina? "Gli accertamenti documentali richiedono del tempo: bisogna verificare la regolarità degli impianti dei fabbricati e tutto dovrà essere fatto in sinergia con i Vigili del fuoco - ha detto Elvio Sabino Labagnara, comandante provinciale Carabinieri di Nuoro - Gli atti che ne deriveranno consentiranno alla Procura di Oristano di avere un quadro più chiaro per le indagini".

La tragedia ha sconvolto la comunità, tutto il territorio del nuorese e la Sardegna intera che si stringe ad Alessio, il figlio 21enne di Marilena Ibba e di Guglielmo Zedda, l'unico a non essere stato coinvolto dal crollo perché studente fuori sede.

Il sindaco Pietro Zedda ha annullato la manifestazione Cortes Apertas che si sarebbe dovuta tenere a Tiana il prossimo fine settimana.