Cagliari. Spaccio di droga in casa: arrestato 46enne

Colto in flagranza di reato dagli agenti di polizia, entrati nell’abitazione con uno stratagemma

Di: Alessandra Leo

La sua abitazione era diventata meta di numerosi clienti che si recavano per acquistare sostanza stupefacente: per questo stamattina è stato tratto in arresto un 46enne disoccupato.

Gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, con uno stratagemma, sono riusciti ad entrare nella casa dell’uomo e la perquisizione ha permesso di rinvenire 21 grammi di di cocaina pura ancora da tagliare, bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento in dosi dello stupefacente e la somma di 5.280 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno proceduto all’arresto del 46enne, che è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.