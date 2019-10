Sciopero Auchan il 30 ottobre, il passaggio a Conad preoccupa i lavoratori

Rischio esubero, i 738 dipendenti sardi chiedono certezze

Si profila il rischio esubero per i dipendenti Auchan in vista del passaggio a Conad degli ipermercati di proprietà catena francese. Cgil, Cisl e Uil promuovono lo sciopero del 30 ottobre anche nei quattro punti vendita sardi di Cagliari (Marconi e Santa Gilla), Sassari e Olbia.

"In Sardegna i 738 dipendenti - dichiara Cristiano Ardau, segretario generale della Uiltucs - non conoscono ancora il loro futuro dopo l'acquisizione di Conad che si è rifiutata di sottoscrivere garanzie per tutti i 18.600 dipendenti del gruppo. Non abbiamo alcun piano industriale in luogo di un chiaro 'piano esuberì che potrebbe comportare a livello nazionale migliaia di licenziamenti, Sardegna compresa".

"Siamo più che preoccupati - così i segretari regionali Nella Milazzo (Filcams Cgil) e Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) - perché sappiamo soltanto che l'ipermercato di Santa Gilla dovrebbe passare alla Cooperativa Conad Nord-Ovest mentre sugli altri c'è totale incertezza".