Bosa, lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti: individuati alcuni incivili

In corso altri accertamenti

Di: Antonio Caria

“Questa cattiva pratica è in atto da tempo, a danno dei cittadini e della nostra bella città, e non siamo più disposti ad accettare impassibili”.

Questa la denuncia dell’Assessore al Verde pubblico, decoro urbano, ambiente e benessere animale del Comune di Bosa, Piera Addis, contro l’abbandono dei rifiuti nel centro urbano e nelle periferie da parte, queste le sue parole, “Ad opera di tanti incivili che, senza rispetto alcuno riversano per le strade e nei contenitori che dovrebbero servire al conferimento di piccoli, come carta e involucri di piccola entità, sacchetti di rifiuti non differenziati, direttamente dalle proproie case”.

Una lotta a questa inciviltà che viene portata avanti dalle Forze dell’Ordine, dai Barracelli, dalla Polizia Municipale, dal Corpo Forestale e dalla Capitaneria di Porto che ha portato anche all’identificazione di alcuni trasgressori, colti sul fatto mentre per altri sono in corso degli accertamenti. “Le ammende – conclude Addis – sono state inasprite di recente dall’Amministrazione comunale proprio per dare un segno forte di lotta all’inciviltà”.