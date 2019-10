Ancora spaccio di droga in piazza del Carmine, due arresti dei Carabinieri

Sul posto i militari della Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Stanotte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato due giovanissimi pregiudicati originari del Gambia, classe 1999 e 1998, per il reato di detenzione e traffico illecito di stupefacenti.

Intorno alle 22, infatti, i militari operanti transitando nei pressi di piazza del Carmine notavano i due soggetti, successivamente arrestati, allontanarsi furtivamente dalla piazza, quindi si mettevano sulle loro tracce intercettandoli poco dopo nella vicina via Malta, (dietro le Poste centrali), sorprendendo uno dei due nel corso di una cessione di marijuana.

Immediatamente sottoposti a perquisizione, venivano rinvenute nella loro disponibilità circa 30 dosi di stupefacente tra hashish e marijuana per un complessivo peso di oltre 20 grammi.

Tradotti presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari i due extracomunitari venivano dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza di via Nuoro, in attesa del rito direttissimo.