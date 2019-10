Tre scuole prese di mira dai ladri nella notte, indagano i Carabinieri

Ecco cosa è stato rubato

Di: Alessandro Congia

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti per effettuare un sopralluogo di furto presso tre diversi istituti scolastici dove, nel corso della notte, si sono introdotti i ladri che si sono impossessati di personal computer, e materiale di vario genere, tra cui anche gioielli e denaro detenuti in cassaforte, per un valore complessivo di circa 3mila euro su ciascuna struttura.

Presi di mira l’ istituto de Sanctis-Deledda, l’istituto Pertini e l’istituto Azuni, quest’ultimo già oggetto di due furti nel corso dell’ultima settimana.

Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono volte inoltre a chiarire se dietro i furti esiste un‘unica regia.