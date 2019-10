Sos per ritrovare Marco Frau, l’insegnante 52enne scomparso da due giorni

Ecco l’appello della figlia

Di: Alessandro Congia

“Vi prego di condividere, mio padre ieri mattina non si è presentato a lavoro e si presume che sia scomparso dalla notte prima.. lavora e vive nella zona di Assemini, con se non ha niente per poterlo rintracciare , se qualcuno lo dovesse aver visto o dovesse vederlo per favore contattatemi”.

La figlia Michela, assieme ai familiari, è disperata: suo papà, Marco Frau, (nella foto), ha 52 anni: è insegnante nelle scuole elementari e da 48 ore non si hanno più sue notizie. Chiunque dovesse vederlo può avvisare le forze dell’ordine.