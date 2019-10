A fuoco ex pastificio: probabile l’origine dolosa dell'incendio

Lo stabilimento era sotto sequestro giudiziario

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri notte, giovedì 17 ottobre, intorno alle 22, un incendio è divampato all’interno del capannone di 4 mila mq dell'ex pastificio Sardinia food della ditta Denti & co, nell’area industriale di Bolotana.

Sul posto per estinguere le fiamme sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Macomer. L'azienda interessata risulta in fermo produzione per cessata attività. Lo stabilimento era sotto sequestro giudiziario. Secondo gli investigatori è probabile l’origine dolosa dell'evento. In corso le indagini dei Carabinieri di Bolotana.