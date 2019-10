Desulo festeggia i cento anni di zia Sebastiana Casula

Il Sindaco Gigi Littarru: "Un'emozione indescrivibile"

Di: Antonio Caria

L'elisir di lunga vita arriva anche nella bellissima comunità di Desulo.

Il paese ha, infatti, festeggiato i cento anni di zia Sebastiana Casula. "Un'emozione indescrivibile" ha dichiarato il Sindaco del centro montano Gigi Littarru.

La centenaria è ancora in ottima forma tanto che, un mese fa, è andata in vacanza a Verona. Ora vive a casa della nipote Maria Luisa. Tia Soboa, come viene affettuosamente chiamata in paese, è stata festeggiata anche nella Chiesetta di Tascusì.