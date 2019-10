Calamità naturali: stanziato oltre 1 milione di euro a 23 comuni

Lo stanziamento arriva dalla Giunta regionale

Di: Antonio Caria

Tra il mese di maggio 2018 e quello di febbraio 2019, in alcune zone della Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d'aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza.

A questo proposito la Giunta regionale ha stanziato oltre 1 milione 410mila euro per i 23 Comuni (Arborea, Arzana, Asuni, Ballao, Barumini, Bonorva, Cabras, Escolca, Esporlatu, Girasole, Lanusei, Luras, Marrubiu, Monastir, Nurri, Samatzai, San Nicolò d’Arcidano, Sedini, Serri, Solarussa, Thiesi, Villagrande Strisaili e Zerfaliu) che hanno presentato la documentazione delle spese sostenute alla Protezione civile, incaricata della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti.