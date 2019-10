Edoardo Albinati alla Nuoro Reading and Writing school

Domani, 18 ottobre, alle 15, l'atteso appuntamento con lo scrittore, traduttore e sceneggiatore

Di: Redazione

Proseguono le attività della Nuoro Reading and Writing School, iniziativa prevista all’interno del programma di candidatura della città di Nuoro a capitale della cultura per il 2020 e poi realizzata del Consorzio Universitario di Nuoro in accordo con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Sassari.

Nell’ambito delle lezioni previste dalla Scuola, Edoardo Albinati , scrittore, traduttore e sceneggiatore, terrà una relata in presenza del Prof. Massimo Onofri.

Vincitore del Premio Strega 2016 con il romanzo La scuola cattolica, Albinati ha tradotto in precedenza vari testi di autori americani e inglesi.

Insegnante da oltre vent’anni presso il penitenziario di Rebibbia, ha raccontato la propria esperienza di vita all’interno del carcere nel diario Maggio selvaggio (Mondadori, 2001).

Alcuni reportage dall’Afghanistan e dal Ciad sono stati punbblicati sul “Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “The Washington Post”.

Pregevoli le stesure per il cinema di Matteo Garrone e Marco Bellocchio.

Tra le sue ultime pubblicazioni, menzioniamo Tuttalpiù muoio con Filippo Timi (Fandango, 2006) e Vita e morte di un ingegnere (Mondadori, 2011).

Dopo l’incontro con il Premio Strega 2019 Antonio Scurati, UniNuoro ospita un altro grande scrittore di chiara fama e dona a tutti gli appassionati un dialogo e un confronto tra Edoardo Albinati e Massimo Onofri.

La partecipazione di Albinati arricchisce il corso di studio, la sua presenza in qualità di narratore e grande protagonista del mondo letterario italiano, la sua opera al servizio degli studenti.

Lo scrittore offrirà ai partecipanti il racconto delle sue opere soffermandosi su alcuni aspetti della sua ultima stesura in modo da poter interagire con gli allievi della scuola e con tutto il pubblico presente.