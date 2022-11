Cagliari. Atto vandalico contro il provveditorato penitenziario della Sardegna

Il portone e la facciata sono stati imbrattati di vernice rossa anche con scritta "assassini"

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Durante la notte il portone d'ingresso e la facciata della sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Sardegna, in viale Buoncammino a Cagliari, sono stati imbrattati di vernice rossa ed è comparsa la scritta "assassini".

Nel condannare l'episodio, il segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa, denuncia "il solito modus operandi di chi con fare vigliacco cerca visibilità in questo modo, forse perché non ha argomenti seri con cui affrontare il disagio che vive nello stare in una società fatta di regole". Villa esprime quindi "vicinanza al provveditore Maurizio Veneziano e a tutta l'amministrazione penitenziaria". E agli inquirenti viene chiesto "di fare luce in tempi brevi su quanto accaduto".