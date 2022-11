Arbus. Associazione Angeli nel cuore: l'avvocato Piscitelli nominato all'unanimità a Capo dello Staff Legale

“I nostri volontari si dedicano gratuitamente al prossimo, offrendo il proprio tempo e la propria passione, in collaborazione con le realtà locali e regionali”

Di: Redazione Sardegna Live

Si rafforza sempre più l'impegno dell'avvocato Gianfrancesco Piscitelli al fianco dei più deboli.

Il legale, già Referente del Garante delle Vittime di Reato per la Sardegna e la Sicilia, è stato nominato all'unanimità a Capo dello Staff Legale dell'associazione di Arbus “Angeli nel cuore”.

“Sono onorato della fiducia che da più parti mi viene concessa - commenta l’avvocato -. Questo nuovo incarico con l'associazione Angeli nel cuore, a cui ero da tempo già collegato per interscambio sul territorio con Luna e Sole odv, va ad aggiungersi a una mia personale ‘mission’ intrapresa da dieci anni sul territorio sardo, questa magnifica terra che mi ha accolto con calore ed alla quale mi sento di appartenere ormai da sempre”.

“Il mio – continua il legale - è un impegno viscerale del tutto disinteressato, pro bono: ci sono vari modi di donarsi agli altri, questo è il mio. E per fortuna con Luna e Sole, Angeli nel Cuore, Penelope Sardegna, VOFS ho trovato Persone con la P maiuscola che la pensano come me e dimenticano se stessi per gli altri: con loro la mia ‘mission’ non è un sacrificio, ma cibo per l'anima".

L’associazione Angeli nel cuore fa sapere che “con l'avv. Piscitelli è stato stilato un programma di attività che andranno ad affiancarsi al già operativo Sportello di Ascolto del Cittadino di cui lo stesso è stato designato Responsabile e che consisteranno in supporto di assistenza legale, trasmissioni radio - televisive, conferenze, convegni e seminari formativi nelle scuole ed Istituti di Istruzione nonché presso i vari Comuni sardi”.

I volontari dell’associazione si dedicano gratuitamente al prossimo, offrendo il proprio tempo e la propria passione, in collaborazione con le realtà locali e regionali. Si occupano degli anziani, dei bambini, delle famiglie in difficoltà e svolgono attività di sensibilizzazione al tema delle dipendenze, della violenza domestica e dell'abbandono.