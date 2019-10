Vuole “andare in carcere”: aggredisce con calci e pugni carabiniere

Arrestato. E' ora rinchiuso a Bancali

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva sono intervenuti in Thiesi per sedare una lite tra familiari in un appartamento.

Come riferito dai militari, durante l’intervento, uno dei litiganti, Baingio Piga, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha manifestato ai carabinieri il desiderio essere arrestato per espiare le sue malefatte in carcere “come un delinquente vero e non a casa”.

Una volta espresso questo desiderio si è scagliato violentemente contro uno dei militari intervenuti aggredendolo con calci e pugni anche al volto.

Piga è stato comunque immediatamente immobilizzato e arrestato per resistenza nei confronti di un Pubblico Ufficiale, condotto per gli atti di rito presso il Comando Compagnia Carabinieri di Bonorva e successivamente trasferito presso il carcere di Bancali.

Il militare aggredito ha riportato contusioni e tumefazioni al volto ed al braccio sinistro giudicate, a seguito di visita medica, guaribili in 15 giorni.