Ordine biologi sardi, niente quorum alla prima convocazione

La seconda convocazione il 12 e 13 novembre. Sardegna seconda solo alla Sicilia per numero di votanti

Di: Redazione Sardegna Live

Non è stato raggiunto il quorum del 40% alla prima convocazione per le elezioni dell'Ordine dei biologi in Sardegna. Lo ha comunicato il commissario straordinario Luigi Nicola Loporto.

Confermata dunque la seconda convocazione per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, prevista nei giorni 12 e 13 novembre, dalle 10 alle 19.

"Siamo comunque soddisfatti per il numero di votanti che piazza la Sardegna al secondo posto dopo la Sicilia nelle elezioni in prima convocazione - afferma Enrico Tini, biologo e coordinatore di Federlab -. Nessun ordine regionale ha raggiunto il quorum del 40%".