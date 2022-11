Quartu. Incidente auto-moto: amico del centauro sferra un pugno all'automobilista

Il motociclista trasferito all'ospedale in codice rosso, mentre il conducente dell'auto rifiuta le cure per una sospetta frattura del setto nasale. L'episodio

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto episodio questa mattina nei pressi di Quartu, intorno alle 13. Un giovane, alla guida di un'utilitaria in via dell'Autonomia Regionale Sarda, mentre si dirigeva verso la litoranea, immessosi in corsia di sorpasso è andato a travolgere uno scooter che aveva svoltato verso il distributore situato dall'altra parte della carreggiata.

A seguito del violento impatto, il motorino è stato trascinato per alcuni metri insieme al guidatore. Un'amico di quest'ultimo, dopo aver assistito alla scena è intervenuto, e direttosi verso l'automobilista gli avrebbe sferrato un pugno sul volto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il centauro in ospedale con assegnato codice rosso. Il giovane guidatore ha invece riportato una sospetta frattura del setto nasale, ma avrebbe rifiutato le cure.