Femminicidio a Capoterra: uccide la moglie con un coltello

L'uomo si è costituito ai carabinieri in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo ha 50 anni, mentre lei ne aveva 48, entrambi serbi.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i medici del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita della donna che era già morta.

L'uomo si trova in stato di arresto nella caserma di Capoterra.

Secondo le prime notizie, ha colpito la moglie con uno o più fendenti, in una struttura di accoglienza per migranti in via Gramsci a Capoterra.

IN AGGIORNAMENTO