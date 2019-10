Auto capovolta a Ilbono: pensionato in codice rosso

La vettura ha terminato la sua corsa all'interno di una vigna

Di: Redazione Sardegna Live

Un pensionato di Loceri, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada con l’auto.

L’incidente è accaduto intorno alle 19 in località "Goene", nell’agro di Ilbono.

La vettura ha terminato la sua corsa all'interno di una vigna. L’uomo è rimasto incastrato nell'auto capovolta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno estratto dall'abitacolo il pensionato, poi trasportato in codice rosso all'ospedale dal 118.

Sul luogo anche Carabinieri.