Oristano. Settantenne travolta mentre attraversa strisce pedonali: grave in ospedale

La donna ha riportato un trauma cranico e svariate lesioni

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente questa mattina a Oristano, dove una donna di 70 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali, in via Cagliari. La malcapitata è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'autista era diretto verso piazza Manno, quando ha investito la donna che, scaraventata ad alcuni metri di distanza, ha violentemente battuto la testa al suolo.

Sul posto un'ambulanza del 118, che ha trasportato la settantenne al pronto soccorso con assegnato codice rosso per trauma cranico e lesioni varie. Intervenuta anche la polizia locale che ha chiuso al traffico la corsia in direzione piazza Manno.