Le lacrime per Matteo e Pierluigi in Questura, parlano anche i bambini: "Vogliamo bene ai nostri Angeli". IL VIDEO

Commovente fiaccolata di commemorazione in via Amat

Di: Alessandro Congia

Centinaia di persone, tanti poliziotti in borghese, tantissimi cittadini, forze dell'ordine, riuniti in Questura per non dimenticare in una fiaccolata la memoria dei due poliziotti della Volante 2 di Trieste.



IL VIDEO: