Talana. I carabinieri sequestrano 1200 chili di marjuana divisi in bidoni di plastica

Avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Si indaga per trovare i responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Trentaquattro bidoni in plastica della capienza di 200 litri contenenti marijuana già confezionata in buste sottovuoto pronte alla vendita e 10 sacchi in nylon di colore bianco contenente sostanza ancora da confezionare.

È ciò che hanno hanno rinvenuto, nelle campagne di Talana, i militari della squadriglia anticrimine di Arzana durante una delle assidue ed ormai costanti battute e rastrellamenti.

La droga era nascosta all’interno della fitta vegetazione, dislocata su tre distinti siti distanti tra loro per alcune decine di metri. In ottimo stato di conservazione, la sostanza stupefacente si aggirava intorno al peso netto di circa 1200 chili e la vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro.

I militari, su disposizione dell’A.G., collaborando con il personale della squadriglia anticrimine di Lanusei, dopo un attento recupero e trasporto in un centro raccolta, hanno prelevato un campione e proceduto alla distruzione del restante materiale a mezzo fuoco.

Le attività continueranno con lo scopo di individuare il gruppo criminale a cui tale ingente quantità di sostanza stupefacente fa riferimento.