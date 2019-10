Tragedia davanti alla scuola, nonnina 67enne investita e uccisa da un Suv, nipotina di 8 anni sotto shock

La donna purtroppo non ce l’ha fatta

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto nei pressi dell’edificio scolastico di Serra Perdosa, dove nonna e nipotina sono state investite: Anna Maria Fois, 67 anni, è morta, mentre la piccola di 8 anni è sotto shock e ricoverata per accertamenti sanitari.

Alla guida della Ford EcoSport, un giovane di Iglesias, A.B., che è stato sottoposto al controllo etilometrico e agli accertamenti di legge: per lui potrebbe scattare in queste ore una denuncia per omicidio stradale.

L'anziana vittima, nonostante abbia ricevuto immediato soccorso del 118 e dell’elisoccorso, è deceduta a seguito di un arresto cardiocircolatorio: sul posto, per i rilievi, hanno operato gli agenti della Municipale di Iglesias.