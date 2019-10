Scoperto con 3 kg di droga, nei guai un 56enne. Denunciate anche 11 persone

Spaccio in Trexenta

Di: Alessandro Congia

Continua l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti della compagnia di Dolianova che vede impegnati diversi reparti in questa attività. L’Aliquota Operativa della Compagnia dopo serrate indagini, successive all’arresto di un uomo di Guasila avvenuto la settimana scorsa, ha denunciato a piede libero 11 soggetti di età compresa tra i 30 e 55anni, tra cui 4 donne tutti residenti nell’area della Trexenta (6 italiani e 4 marocchini), per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività di contrasto è poi proseguita con i militari della Stazione di Dolianova che, nell’ambito di un mirato servizio volto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nell’abitazione di R.F. 56enne disoccupato del posto trovando 3 chili di marijuana, già suddiviso in dosi e confezionato per essere smerciato. Il soggetto veniva così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e nella mattinata verrà giudicato con rito direttissimo.