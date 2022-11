Inaugurata a Cagliari la "panchina azzurra"

Nel parco della Cittadella della Salute in via Romagna

Di: Redazione Sardegna Live

Inaugurata questa mattina, al parco della Cittadella della salute in via Romagna a Cagliari, la "Panchina azzurra", una preziosa testimonianza di uno dei Puc, Progetti utili alla collettività, gestiti e finanziati dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune, con la collaborazione di Legambiente e Asl Cagliari.

Nello specifico, in occasione del mese del Benessere psicologico è stato sviluppato il progetto "Park care", che ha coinvolto 20 beneficiari del reddito di cittadinanza, impiegati nelle attività di manutenzione del verde, cura e arredo degli spazi pubblici e sistemazione delle aiuole dell'area. "In questo modo è stata restituita alla città. Sopratutto alle persone più fragili, che hanno necessita di accedere alla struttura per motivi di salute". A rimarcarlo l'assessora Viviana Lantini. E con lei Marcello Tidore e Rossella Boi, rispettivamente direttore sanitario e responsabile dipartimento salute mentale zona Sud ASL Cagliari, Gianluigi Loi e Adelaide Congiu, responsabile e coordinatrice Puc, che hanno parlato anche di "collaborazione proficua fra Comune, ASL e Legambiente".

Presenti alla cerimonia inaugurale della "Panchina azzurra" al parco della Cittadella della salute in via Romagna, anche i 20 protagonisti della manutenzione del verde. La Panchina Azzurra era stata realizzata lo scorso10 ottobre in occasione della giornata Mondiale della Salute mentale.

“Il progetto è stato un’opportunità per migliorare le competenze dei soggetti utili al loro reinserimento sociolavorativo ma anche per promuovere l'importanza della cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico e il riconoscimento di realtà, come quella di coloro che soffrono di un disagio psicologico, con giornate di sensibilizzazione come quella odierna nella quale si è ricordato il rispetto e l'impegno verso una fragilità che può colpire ogni cittadino e che bisogna combattere rinunciando innanzitutto allo stigma sociale e garantendo il supporto sociosanitario necessario a tutti i cittadini” ha commentato la dottoressa chiara Durzu, tutor del progetto Park Care.