"Oro rosso", la Polizia Ferroviaria impegnata contro i furti di rame: ecco il bilancio

Di: Alessandro Congia

Sono 153 le persone identificate, 25 i controlli di cui 8 ai rottami, 7 lungo la linea ferrata e 10 su strada, una sanzione amministrativa. È il resoconto del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna, nell’ambito dell’operazione Oro Rosso.



II rafforzamento dei dispositivi disposti dal Ministero dell’ Interno in occasione della sesta giornata volta alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame, ha visto impegnati 34 Operatori della Polizia Ferroviaria.



L'attività

Sull'intero territorio regionale, la capillare attività di prevenzione ha consentito il controllo di otto rottamai adibiti allo smaltimento e al commercio di rifiuti metallici, con ulteriori controlli su strada e lungo le linee ferroviarie prese di mira dai ladri del prezioso metallo rosso.



I servizi hanno portato al controllo di 153 cittadini, tra titolari, dipendenti e avventori delle attività commerciali adibite allo smaltimento dei metalli, con un importante impatto visivo nei confronti di coloro i quali sono dediti al commercio di tali materiali, e preventivo per le possibili attività delittuose che eventuali malintenzionati potrebbero intraprendere.