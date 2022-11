Donori. Auto esce di strada e prende fuoco, il conducente fugge

Il mezzo forse era stato rubato poco prima

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver perso il controllo dell'auto, è finito fuori strada e il veicolo prima si è ribaltato poi ha preso fuoco. E' successo durante la notte, sulla provinciale 10 al km 4: l'automobilista, probabilmente illeso, è scappato e all'arrivo dei carabinieri di lui non c'erano tracce.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova. L’auto una Renault Clio priva di targhe, probabilmente era stata rubata poco prima. Da una prima ricostruzione, l'auto aveva percorso quel tratto di strada proveniente dal centro abitato di Donori con direzione Ussana quando, giunto al km 4, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la corsa capovolto su un terreno privato del quale aveva sfondato la rete metallica di recinzione.

All'arrivo dei carabinieri il conducente non era presente sul posto. Le fiamme sono state spente da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. Sono in corso indagini per accertare la proprietà del mezzo e le generalità del conducente.