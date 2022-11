In strada con uno storditore elettrico, 28enne denunciato a Cagliari

Il giovane è stato fermato dagli agenti di Polizia

Di: Stefano Soro

Era in giro per le vie di Cagliari con uno storditore elettrico nel proprio zaino. Un 28enne cagliaritano è stato denunciato dalla Polizia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato in via Permuda per un controllo e il giovane, sin da subito, ha mostrato un atteggiamento nervoso verso gli operatori che insospettiti hanno verificato con maggiore attenzione il contenuto dello zaino che portava con sé. I sospetti si sono rivelati fondati perché è stato trovato uno storditore elettrico modello “stun gun” da 8000kv lungo 10 centimetri e largo 4,5. L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso dell’arma di cui è vietato il porto ed è stato denunciato.