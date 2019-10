Allarme “bomba” in Tribunale, caos e disagi per le udienze e cancelli sbarrati

Tutta la zona perimetrale di piazza Repubblica, adiacente al Palazzo di Giustizia, delimitata al traffico veicolare e pedonale

Di: Alessandro Congia

In realtà, l’allarme bomba o presunto ordigno esplosivo davanti al Palazzo di Giustizia, altro non era che uno stupido ‘gioco’ di chi si è divertito unicamente a seminare il panico.

Una chiamata al 113 di buon mattino segnalava il posizionamento di materiale esplodente, che allo stato attuale è all’esame degli Artificieri della Polizia, con l’ausilio delle Unità Cinofile, Carabinieri e altre forze dell’ordine.

Cautelativamente tutta la zona è ancora interdetta per consentire agli esperti di verificare l’eventuale traccia di ‘bombe’ artigianali o eventuali materiali pericolosi. Unica certezza, almeno per ora, è che tutti i parcheggi sono vuoti, le aule del Tribunale e i vari uffici pressoché deserti per questioni di sicurezza.