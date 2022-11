Titolare di un'impresa edile percepisce Reddito di cittadinanza a Desulo

La scoperta dei carabinieri, l'uomo è stato denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Desulo, coadiuvati da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, a seguito di mirata attività di contrasto, hanno denunciato un uomo il quale, mediante mendaci dichiarazioni circa la propria situazione lavorativa, beneficiava indebitamente del Reddito di cittadinanza.

L'uomo, secondo quanto appurato dai militari, aveva percepito il sussidio nonostante fosse prima dipendente e successivamente titolare di un’impresa edile.

Segnalato all’ente erogante, dovrà corrispondere allo stesso le somme erroneamente elargite.

In Sardegna percepiscono Reddito cittadinanza oltre 39mila famiglie. Per l'Inps sono più di 75mila le persone coinvolte, per un importo medio di 535 euro.