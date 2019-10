Ancora ubriachi al volante, i Carabinieri denunciano tre automobilisti: per loro ritiro della patente

Potenziati i servizi di blocco e i controlli durante il fine settimana appena trascorso

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nel fine settimana hanno intensificato i controlli. I servizi hanno riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, soprattutto alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del codice della strada.

I numeri

Durante i vari posti di blocco, sono state sorprese 3 persone e denunciate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

In particolare, i militari dell’Arma, nel corso di un imponente servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Lanusei, hanno controllato oltre 200 persone, 100 le autovetture, sono stati impiegati oltre 20 Carabinieri. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Lanusei ha permesso di elevare sanzioni amministrative per un totale di 1.409 euro.

I controlli dell’Arma volti al rispetto della guida di veicolo in stato psicofisico alterato proseguiranno su tutto il territorio della Provincia di Nuoro, per scongiurare tragici eventi durante la circolazione degli utenti della strada.