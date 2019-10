Blitz a Sant’Elia, droga e anfore antiche. In manette un pregiudicato

L’operazione è dei militari di San Bartolomeo

Di: Alessandro Congia

Ieri sera i Carabinieri della stazione di Cagliari – San Bartolomeo nel corso di un mirato servizio antidroga effettuato nel quartiere di S.Elia, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un cagliaritano di 29 anni, Ivan Guido Nossardi e, contestualmente, deferito in stato di libertà, il padre convivente di 74 anni.

In particolare i militari, nel corso del blitz eseguito nell’abitazione in Piazza Demuro, hanno sequestrato 1,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, appesa su delle corde, in stato di essiccazione;

2 grinder intrisi di sostanza stupefacente; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente; 1 pianta di marijuana in vaso, dell’altezza di circa 1 metro; 60 euro in banconote di diverso taglio, quale presunto provento dell’attività d spaccio;

Inoltre, nel corso delle operazioni, venivano rinvenuti, nella disponibilità dell’anziano due colli frammentari di anfora di presunto interesse archeologico, di epoca romana, di cui uno con anse lunghe ed il rimanente con anse corte, di sospetta provenienza. reperti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo mentre il padre risponderà del delitto di impossessamento illecito di beni culturali.