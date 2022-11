Oristano. L'assessora ai Servizi sociali rassegna le dimissioni

La decisione di Giovanna Bonaglini legata a "motivi personali"

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessora ai Servizi sociali di Oristano, Giovanna Bonaglini, ha rassegnato le proprie dimissioni. L'esponente dell'amministrazione ha inviato una lettera al sindaco, alla Giunta comunale, al presidente del Consiglio comunale e al segretario generale, in cui giustifica la scelta legata a motivi personali.

"Tali dimissioni - scrive Bonaglini - sono da intendere irrevocabili e per motivi esclusivamente personali. Ringrazio il Sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza breve ma intensa, per la fiducia e la stima profusa nei miei confronti e ricambiata allo stesso modo, stima e fiducia che rimarrà anche nei giorni avvenire. Ringrazio tutti i componenti della Giunta, con i quali si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca e condivisione delle scelte effettuate".

"Ritengo doveroso esprimere la mia profonda stima nei confronti dei Consiglieri di maggioranza e opposizione per il loro impegno. Un sentito grazie a tutti i dipendenti comunali in particolare a quelli del mio settore di riferimento per la loro grande disponibilità. Grazie al Segretario generale per aver dimostrato sempre grande compressione e gentilezza. Rimanendo sempre a disposizione per la mia competenza ed esperienza - conclude -, auguro a tutti buon lavoro".