Auto si scontra con una moto, muore un 58enne

Tragedia nella tarda serata di oggi nella zona industriale

Di: Alessandro Congia

Incidente mortale in serata nella zona industriale di Nuoro. Purtroppo ad avere la peggio un motociclista che questa sera è stato investito a Pratosardo: purtroppo è deceduto. Aveva 58 anni, di Sassari e faceva parte di un gruppo di tre amici di Sassari.



La dinamica non è ancora chiara, la vettura una Giulietta condotta da un ragazzo dell'89 di Orune è uscita da una strada limitrofa ed ha impattato frontalmente col centauro, mentre le altre due moto sono riuscite a scansarlo. In corso gli accertamenti sul conducente per lo stato di idoneità alla guida.



Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Stradale di Nuoro, coordinate dal dirigente Giacinto Matera. Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo.