Omicidio di Riccardo Muceli: arrestato un 24enne Osini

Di: Redazione Sardegna Live

Un 24enne di Osini, Matteo Piras, è stato arrestato questa mattina all’alba per l’omicidio di Riccardo Muceli, 38 anni di Gairo, avvenuto nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra, il 12 gennaio scorso in località Pelau.

I Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno dato esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Paola Murru.

L’OMICIDIO - Secondo quanto ricostruito, Riccardo Muceli fu ucciso con due colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, esplosi a distanza ravvicinata. L'allevatore 38enne di Gairo fu sorpreso in auto mentre rientrava a casa dall'ovile.

L'autopsia eseguita dal medico legale Nicola Lenigno, nell'ospedale di Lanusei, accertò che ad essere fatale fu il colpo esploso contro la spalla dell'allevatore: alcuni dei sette pallettoni repertati, furono penetrati nella cassa toracica e nei polmoni provocando poi uno shock emorragico. Uno dei due colpi, invece, perforò il braccio sinistro forse alzato dall'allevatore nell'estremo tentativo di difendersi.

La morte di Riccardo Muceli non fu immediata: all'arrivo dei soccorritori, infatti, la vittima era ancora viva.